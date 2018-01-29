В Крыму разыскивают педофила

В Крыму объявлен в розыск мужчина, совершивший действия сексуального характера в отношении маленькой жительницы города Саки.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Следкома по Крыму, по словам девочки и свидетелей, мужчина 25-35 лет ростом около 180 сантиметров был одет в толстовку ярко-красного цвета, темно-синие спортивные брюки.

В ходе следствия составлены рисованные портреты предполагаемого педофила.

Правоохранители просят всех, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, позвонить по телефонам: +7-978-909-11-11; +7-978-821-29-53; +7-978-708-15-59.

Саки, Оксана Мурзина

Саки. Другие новости 29.01.18

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