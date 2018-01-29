В Севастополе после ремонта дороги может рухнуть подпорная стена вместе с гаражами

В Севастополе подпорная стена на улице Василия Кучера не выдержала отписок городских властей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в социальной сети севастопольцы жалуются на бездействие чиновников: во время ремонта дорожного полотна местные жители неоднократно предупреждали рабочих и представителей городской власти о необходимости ремонта подпорной стены. Однако в ответ получали только отписки, в которых госслужащие ссылались на отсутствие денег.

«Не прошло и месяца с момента окончания работ на улице Василия Кучера, а «косяки» полезли с пугающей скоростью. Мало того, что краска с бордюров уже слезла, это мелочи. После начала ремонта улицы с применением тяжелой строительной техники активно начала разрушаться подпорная стена, ранее и так находившаяся в удручающем состоянии. Сегодня приличный кусок высыпался прямо на проезжую часть», – написал на своей странице в Фейсбуке руководитель общественной организации «Золотое сечение» Иван Комелов и отметил, что теперь чиновники все же отремонтируют аварийное подпорное сооружение, правда, во время восстановительных работ «убьют только что отремонтированную дорогу».

«Вот что бывает, когда во главе угла стоит освоение бюджета и сроки, а не здравый смысл и четкое планирование!», – заключил общественник. Комментаторы предполагают, что таким образом «ответственные» стороны пилят государственные деньги: «Оставили себе задел для следующего этапа освоения бюджета».

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 29.01.18

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