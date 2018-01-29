Лучше с китайцами: россияне хотят отделиться от Украины в мировой сети

Жители РФ поддержали идею создания независимого Интернета в рамках границ стран-членов БРИКС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) развитие Интернета, как мирового пространства, поддерживает каждый второй россиянин (52%). За создание сети в границах нескольких государств высказались 13%. Помимо соседей – Белоруссии и Казахстана – одним из главных партнеров России в этом деле считается Китай. За интернет-сотрудничество с Украиной высказались лишь 4%. Около четверти (23%) предпочли бы иметь локальную сеть в пределах России.

Предложение России о создании независимой виртуальной сети в рамках границ стран-членов БРИКС – РФ, Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика – нашло поддержку 58% россиян, против высказались 29%.

Опрошенные отмечают, что преимуществом создания отдельной «паутины» является повышение уровня защиты от атак международных хакеров – 49%. С другой стороны, 41% опрошенных опасается ограничения доступа к глобальным ресурсам в случае реализации данной инициативы.

«Последние исследования отчетливо говорят о том, что Интернет все в большей степени воспринимается россиянами как сфера, оказывающая реальное и вполне ощутимое влияние на повседневную жизнь. Формирование ответственного отношения способствует появлению запроса на внедрение инструментов, гарантирующих национальную безопасность в новом коммуникационном пространстве, но при этом надо видеть, что общие установки россиян связаны с принципами информационной открытости в глобальном мире. Мы не хотим ни от кого закрываться, но хотим иметь гарантии безопасности в своём информационном пространстве», – подвел итоги опроса руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.

Симферополь, Анастасия Зук

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