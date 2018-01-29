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Понедельник, 29 января 2018, 19:26 мск

Крым

Новости дня, Анонсы

Бахчисарайский район возглавила женщина

Главой Бахчисарайского района избрана Светлана Львова. Как передает корреспондент РИА «Новый День», за нее проголосовало большинство депутатов райсовета.

Она же получила больше всего баллов – 76 на конкурсе по замещению должности районного главы, итоги которого были подведены ранее.

Всего на конкурс поступило 7 заявок.

Бывшая руководитель управления образования, молодежи и спорта Бахчисарайского района займет кресло Владимира Удахина, который подал в отставку в конце декабря прошлого года по требованию Сергея Аксенова.

По словам главы Крыма, будучи главой района чиновник не рассмотрел и половины выданных поручений, а выполненная часть работы «не соответствует ни логике, ни здравому смыслу».

Бахчисарайский район, Оксана Мурзина

Бахчисарайский район. Другие новости 29.01.18

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