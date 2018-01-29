Бахчисарайский район возглавила женщина

Главой Бахчисарайского района избрана Светлана Львова. Как передает корреспондент РИА «Новый День», за нее проголосовало большинство депутатов райсовета.

Она же получила больше всего баллов – 76 на конкурсе по замещению должности районного главы, итоги которого были подведены ранее.

Всего на конкурс поступило 7 заявок.

Бывшая руководитель управления образования, молодежи и спорта Бахчисарайского района займет кресло Владимира Удахина, который подал в отставку в конце декабря прошлого года по требованию Сергея Аксенова.

По словам главы Крыма, будучи главой района чиновник не рассмотрел и половины выданных поручений, а выполненная часть работы «не соответствует ни логике, ни здравому смыслу».

Бахчисарайский район, Оксана Мурзина

Бахчисарайский район. Другие новости 29.01.18

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