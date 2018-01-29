В правительстве Севастополя скорбят об освобождении Ленинграда

В правительстве Севастополя назвали годовщину освобождения Ленинграда «скорбной датой». Это следует из информационного сообщения, размещенного на официальном сайте правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сообщении идет речь о проведенном в Севастополе митинге-реквиеме, приуроченном к 74-й годовщине освобождения Ленинграда.

«Сегодня жители блокадного города, ветераны и севастопольцы вспомнили скорбную дату и возложили цветы к памятному Мемориалу города-героя Ленинграда на Аллее городов-героев», – говорилось в материале.

Публикация сообщения на сайте правительства вызвала возмущение севастопольцев, после чего чиновники отредактировали текст, заменив «скорбную» на «историческую дату».

При этом ответственные за пиар правительства и подготовку информационных сообщений решили не обременять себя извинениями за допущенную оплошность.

В комментарии для РИА «Новый День» председатель общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева напомнила, что это уже не первый подобный случай проявления небрежности чиновниками.

«С моей точки зрения люди немного потерялись: они не понимают, какая дата торжественная, какая скорбная. Конечно, было бы очень просто думать, что это просто лингвистические ошибки. Но если посмотреть в суть событий и вспомнить Фрейда – просто так оговорок не бывает», – уверена Голубева.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 29.01.18

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