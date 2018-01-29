В Совмине Крыма признали опасность обрушения мусорного полигона на Гаспру

В правительстве Крыма предложили перенаправить деньги, предусмотренные на рекультивацию полигона ТКО в Гаспре, на ликвидацию оползня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению вице-премьера Владимира Серова, проблема с оползнем в Гаспре является сейчас более актуальной для финансирования.

«Деньги, выделенные на рекультивацию, – 50 миллионов рублей, думаю, их надо перенаправить в министерство строительство и архитектуры на противооползневые работы и учесть их финансирование в бюджете. Надо остановить оползень, а после этого принимать решение, что делать дальше», – заявил Серов на встрече с главой республики Сергеем Аксеновым.

При этом он подчеркнул, что свалка в Гаспре больше не функционирует. Аксенов, в свою очередь, поручил в течение двух недель согласовать план работ с министерством строительства и архитектуры.

Как уже сообщал «Новый День», к проблеме разрушения полигона и его сползания в сторону поселка, жители Гаспры пытались привлечь внимание чиновников еще в 2016 году. По мнению экологов, в поселке сложилась «очень напряженная» ситуация, а в качестве примера к чему она может привести, эксперты указали Китай, где в декабре 2015 года сошел оползень, погибли люди и были разрушены дома.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 29.01.18

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