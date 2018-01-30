Февраль придет в Крым с теплом

Начало февраля в Крыму будет теплым.

Как рассказала РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая, небольшое похолодание ожидается лишь завтра.

«В последний день января через полуостров пройдет холодный фронт, будет дуть северо-западный ветер и температуры по Крыму невысокие: днем +2°С..+7°С. Ночью в отдельных районах до 4°С мороза. А вот уже с первого числа столбик термометра поднимется до +5°С…+10°С, +6°С…+11°С. Для февраля это тепло. Но характер погоды будет неустойчивым, что обычно для этого месяца. Временами будут идти дожди, в горах с мокрым снегом, порывистый ветер. Такой прогноз сохранится на эту и всю следующую неделю, – сообщила главный крымский синоптик.

Медики оценивают предстоящие погодные условия, как вполне благоприятные для человеческого организма.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 30.01.18

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