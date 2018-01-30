Британская Палата лордов выступает за самоопределение Крыма

Палата лордов призывает британские власти изменить политику в отношении России и признать Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время дебатов, посвященных сотрудничеству с РФ, Джон Десмонд Андерсон, виконт Уэверли, отметил, что из-за антироссийских санкций двусторонние отношения РФ остаются в тупике: «Все официальные контакты заблокированы, взаимодействие в области разведки на нуле». При этом он подчеркнул, что, например, у Германии имеется в десять раз больше зарегистрированных в России совместных предприятий, чем у Британии.

«Экономическое сотрудничество может заново задать направление любым отношениям», –цитирует «Российская газета» Андерсона. Лорд считает перспективными взаимодействие с Русской православной церковью и сотрудничество в Арктике.

В свою очередь экс-министр обороны Дезмонд Браун уверен, что Западу и России необходимо расширить диалог в военной сфере. «Как и в самые темные дни холодной войны американцы, европейцы и русские должны работать вместе, чтобы избежать катастрофы», – заявил Браун.

В очередной раз вступился за Крым и Ричард Балф, который признал, что референдум в Крыму – ответ на провокации Киева: «Россия не собирается покидать Крым. Украинское правительство спровоцировало крымчан, в определенный момент оно пыталось упразднить русский язык. Потом они сказали, что не будут продлевать аренду Черноморского флота, было множество провокаций», – подчеркнул лорд и добавил, что необходимо пересмотреть мировую позицию в отношении полуострова: «Придумать какую-то возможность для самоопределения».

Как сообщал «Новый День», на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) член палаты лордов британского парламента Балф предложил организовать в Крыму референдум ООН.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 30.01.18

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