ФСБ лишила москвичей крымской конопли

ФСБ перекрыла крупный канал поставки марихуаны из Крыма в Москву. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Керчи сотрудники ФСБ задержали 38-летнего жителя Москвы, который перевозил в тайниках своего легкового автомобиля 5 килограммов конопли.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий сотрудники управления задержали его сообщников – двух жителей Нижнегорского района: мужчины культивировали марихуану и готовили ее к дальнейшему сбыту. Дома у крымчан была изъята и подготовленная к продаже марихуана общим весом порядка 7 килограммов, а также сушащиеся кусты дурманящей травы общим весом около 15 килограммов. Также у злоумышленников изъяты многочисленные упаковки с семенами конопли, каталоги с описанием различных сортов марихуаны и способов их выращивания. Общая стоимость изъятых наркотических средств на «черном рынке» составляет не менее 5 миллионов рублей.

Известно, что злоумышленники сбывали наркотики в Москве через интернет-магазин. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Наркодельцам грозит до 20 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе ФСБ Крыма.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 30.01.18

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