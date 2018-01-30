В правительстве Севастополя отказываются комментировать обыски в ДИЗО

В помещения правительства Севастополя нагрянули с обысками силовики. Об этом сообщает издание Sev.Life, ссылаясь на источник.

По данным издания, обыски проводились в департаменте транспорта и департаменте имущественных и земельных отношений (ДИЗО) 29 января. Более того, источник утверждает, что главу ДИЗО (департамент возглавляет Рустэм Зайнуллин) силовики даже уложили на пол с заломленными руками.

Однако в пресс-службе правительства Севастополя корреспонденту РИА «Новый День» оперативный комментарий на этот счет предоставлять отказались, предложив направить официальный информационный запрос. В приемной департамента транспорта также не стали комментировать произошедшее, перенаправив за комментарием в пресс-службу правительства.

В ДИЗО на момент написания материала на телефонные звонки в приемной и вовсе не отвечали. При этом в бухгалтерии департамента сообщили, что в здании ДИЗО на улице Луначарского обысков не было. Отметим, что находится руководство ДИЗО в другом здании департамента – на улице Советской.

В прокуратуре Севастополя РИА «Новый День» сообщили, что ведомство «не проводит обыски и не возбуждает дела», порекомендовав обратиться за комментарием в МВД или управление Следкома по Севастополю. Однако в пресс-службе МВД заявили, что информации об обысках в правительстве не имеют. Не стали вносить ясность в ситуацию и в Следственном комитете.

«Вся информация, которая у нас бывает в открытом доступе для журналистов, есть на сайте следственного управления. Пока больше ничего вам сказать не смогу», – сообщили в пресс-службе управления корреспонденту РИА «Новый День».

Информация по обыскам в правительстве Севастополя на момент написания материала на сайте управления Следкома отсутствовала.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 30.01.18

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