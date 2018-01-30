Суд не отпустил «домой» крымского экс-вице-премьера

Киевский районный суд Симферополя продлил экс-вице-премьеру Крыма Олегу Казурину срок содержания под стражей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках судебного разбирательства было отклонено ходатайство защиты об изменении меры пресечения на домашний арест, также суд продлил Казурину на 6 месяцев срок содержания под стражей.

Обвинительное заключение бывшему вице-премьеру республики будет предъявлено в ходе судебного заседания, которое состоится 2 февраля. Как уже сообщал «Новый День», Казурин курировал в Совмине РК вопросы строительства. Однако в конце декабря 2016 года он ушел в отставку, по официальной версии – по собственному желанию, по другим данным глава Крыма Сергей Аксенов уволил его за срыв сроков реализации федеральных целевых программ. А в феврале Казурина задержали за получение взяток на общую сумму 27 млн рублей.

По версии следствия, с августа по декабрь 2016 года вице-премьер получил через посредника деньги за помощь одной из строительных фирм в получении контракта на строительство жилья в Крыму, а также общее покровительство фирме при исполнении данного муниципального контракта. В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность Казурина к ряду других преступлений, сообщили в СК РФ. Так, летом 2016 года чиновник с целью отмывания денежных средств, полученных в качестве взятки, потратил часть из них на покупку гаража и квартиры для своей родственницы.

Кроме того, в январе 2017 года Казурин мошенническим путем потребовал от предпринимателя приобрести и передать в его собственность автомобиль «Lexus RX350» и нежилое помещение площадью не менее 200 квадратных метров в Москве за якобы оказанное содействие в получении двух государственных контрактов на строительство объектов в Крыму. Бизнесмен обратился в правоохранительные органы.

Казурин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение через посредника взятки в особо крупном размере), пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные в особо крупном размере) и части 1 статьи 30, а также части 4 статьи 159 УК РФ (приготовление к мошенничеству, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

Симферополь, Анастасия Зук

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