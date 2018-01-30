Глава МИД Италии: Запад сделал из Крыма открытую рану

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано призвал Запад не вводить антироссийские санкции в автоматическом режиме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дипломат уверен, что Западу стоит принимать решение о продлении санкций только после политических обсуждений. При этом он подчеркивает, что санкционная политика на крымский вопрос не влияет. «Не предвижу, однако, существенных изменений в отношении индивидуальных и секторальных ограничительных мер, связанных с проблемой Крыма, которая остается открытой раной в отношениях с Москвой», – цитирует РИА «Новости» Альфано.

Политик уверен, что вопрос о снятии санкций с РФ зависит от выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. «Мы должны работать в целях создания условий для устранения ограничений. Иного выбора нет», – заключил глава итальянского дипломатического ведомства.

Отметим, что сегодня Альфано прибыл на Украину. В рамках рабочей поездки дипломат посетит Киев, где обсудит со своими коллегами украинский кризис, а после отправится в Москву.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 30.01.18

Руководство «Крымжелезобетона» заработало уголовное дело. / Самолёт Ан-124 «Руслан» очищается от украинских «корней» и возвращается к советским. / Суд не отпустил «домой» крымского экс-вице-премьера. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»