«Человек Овсянникова» отказался стать вице-спикером парламента Севастополя – пока…

Секретарь севастопольского отделения партии «Единая Россия» Борис Колесников отказался стать вице-спикером Законодательного собрания города. Он сам настоял на исключении из повестки дня вопроса об избрании его на эту должность. Причиной депутат назвал перегруженность повестки.

Как уже сообщал «Новый День», выдвижение Колесникова на пост заместителя руководителя Заксобрания поддержал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. По мнению экспертов и аналитиков, таким образом губернатор намеревался ослабить контроль над ЗакСом депутата Алексея Чалого. Попытка изменить ситуацию в парламенте, протолкнув на одну из главных должностей Заксобрания своего кандидата, грозила перерасти в новый конфликт между исполнительной и законодательной властью города.

В повестку дня вопрос об избрании Колесникова вице-спикером просили включить депутаты Татьяна Вусатенко, Сергей Кравченко и Татьяна Лобач, которых относят к прогубернаторской группе. Однако спикер Заксобрания Екатерина Алтабаева заявила, что вопрос может быть вынесен на голосование только если нет возражений у самого Колесникова, который предложил не включать его в повестку.

По словам депутата, одно обсуждение темы назначения уполномоченного по защите прав предпринимателей могло бы занять до полутора часов. Поэтому рассмотрение Заксобранием своего выдвижения на этой сессии он посчитал нецелесообразным.

Кстати, депутаты на сессии проголосовали за лишение большинства парламентариев зарплат: деньги за работу будет получать лишь спикер и руководители парламентских фракций. До этого на платной основе работали еще замглавы Заксобрания, а также председатели комитетов и комиссий.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 30.01.18

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