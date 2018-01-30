Главное – освоить бюджет: в Севастополе директор дома культуры подписала «липовые» документы на реальные 5 миллионов рублей

В Севастополе перед судом предстанет директор «Орлиновского центра культуры и досуга».

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Следкома по Севастополю, женщину обвиняют в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 285 Уголовного кодекса РФ).

По версии следствия, государственным учреждением культуры и фирмой «ПРОТОН ПЛЮС» были заключены контракты на капитальный ремонт крыльца, внутренних помещений здания, отопления, окон и дверей.

Позже директор компании предоставил директору центра подложные акты и справки о выполненных работах, однако ремонт был сделан не в полном объеме. Женщина подписала документы, опасаясь дисциплинарной ответственности и взысканий за несвоевременно освоенные бюджетные деньги.

В результате на счет строителей из севастопольской казны было перечислено почти 13 миллионов рублей, из которых свыше 5 миллионов незаконно.

Теперь руководителю культурно го центра грозит до 4 лет лишения свободы.

Севастополь, Новый День, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 30.01.18

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