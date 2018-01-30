Никто не ускользнёт: весь архив украинского Крыма взят под надёжное финансирование и охрану

Документы украинского периода истории Крыма полностью сохранены и пользуются спросом у исследователей. Крымский Госархив отвечает на запросы граждан Украины, нуждающихся в справках для подтверждения трудового стажа, передает корреспондент РИА «Новый День».

Как сообщил председатель Государственного комитета по делам архивов Республики Крым Олег Лобов, некоторые украинские комментаторы заверяют в утере документов и выхолащивании их содержания в период Крымской весны.

«Была часовая программа авторства «друзей Крыма», в том числе сына одного нашего известного профессора, где утверждалось, что мы уничтожаем архивные документы украинского периода, вбрасываем и вымарываем их, – отметил Лобов. – Мы не просто не потеряли ни одного документа, сегодня материально-техническая база крымских архивов укрепилась и есть государственная программа, которая наших бывших соотечественников сильно раздражает, поскольку украинские архивы остаются в каменном веке. Мы гарантируем сохранность документов – ни один документ не исчез и не пропал».

Глава Госкомархивов напомнил, что в украинский период приходилось выбивать через решение правительства средства на ремонт протекающей крыши, а работники архива дежурили по ночам, чтобы обеспечить сохранность документов, поскольку средств на госохрану не было.

«Сейчас к нам приезжают исследователи, которых интересует именно украинский период истории Крыма, решения правительства, облисполкомов, городских властей, конкретные дела», – подчеркнул Лобов.

За прошлый год крымские архивы обработали 143 тыс запросов, а всего архивными услугами воспользовались почти 200 тыс человек. В читальном зале крымского Госархива работали представители 10 стран.

«В прошлом году мы приобрели оборудование для микрофильмирования экземпляров, пока 5% архивных документов перенесены на цифровые носители, – уточнил Лобов. – В год мы сможем оцифровывать по 20 тыс экземпляров, а нужно 1,5 млн, их которых 400 тыс первоочередные».

Среди них документы, связанные с Таврической губернией, а также деятельностью Крымского облисполкома в 1950-60 годах.

«В том числе газетные подшивки тех времен, которые сейчас востребованы», – добавил Лобов.

Сейчас крымский Госархив нацелен на капитальный ремонт здания, которое построено 50 лет назад, как типовое для хранения документов. Эти здания по всем позициям устарели и в этом году выделяется 60 млн руб на его модернизацию.

«В Крыму нужно современное архивное сооружение и мы хотим использовать 100-летие архива России, которое отмечается в этом году, и предстоящее 100-летие крымского архива для продвижения этой идеи», – указал Лобов.

К 100-летию архивной службы России крымский Госархив наметил план из 100 мероприятий, в том числе экскурсии для архивистов, «Ночь в архиве», выставку 100 уникальных документов, уроки для школьников и создание документального фильма о становлении службы в Крыму.

Симферополь, Глеб Заскоков

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