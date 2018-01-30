В Крыму зафиксировали резкий скачок пьянства за рулём

Порядка 80% светофоров в Симферополе нуждаются в замене или в реорганизации работы. Об этом заявил начальник крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко, предложив создать специальный центр управления светофорами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сохраняется проблема полного отсутствия светофоров и на особо загруженных участках Симферополя.

Один из них находится на объездной дороге , возле поворота в сторону села Строгановка. Местные жители давно уже обращаются к властям с просьбой разместить там светофор, однако проблема так и остается нерешенной.

Подчеркнув,что «установка светофоров и нанесение разметки» не входит в функции ГИБДД, Борисенко тем не менее, анонсировал разрешение ситуации. По его словам, эта тема в числе других обсуждалась на профильной комиссии в Совете министров в декабре прошлого года, после чего было сформировано отдельное поручение.

Начальник крымского управления ГИБДД также сообщил, что количество погибших в ДТП в Крыму по сравнению с 2016 годом снизилось на 11,3%, или на 42 человека. Среди основных причин аварий Борисенко назвал нарушения правил при проезде перекрестков и обгоне, выезд на встречную полосу движения и управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

При этом, по данным главы ведомства, снизилось и количество пострадавших в ДТП, произошедших по вине пьяных водителей – примерно на 100 человек. А вот сами пьяные водители стали намного чаще попадаться сотрудникам ГИБДД: в 2017 году инспекторы выявили на 20% (около 1742 водителей) больше таких нарушителей, чем в 2016 году.

Примечательно, что среди нарушителей сотрудникам ГИБДД попадались и нетрезвые водители автобусов.

«За 2017 год составлено порядка 25 тысяч административных протоколов на водителей автобусов за разные нарушения. В том числе и за управление транспортными средствами в состоянии опьянения», – рассказал Борисенко.

По его словам, среди распространенных нарушений у водителей общественного транспорта – игнорирование правил обгона и маневрирования, несоблюдение скоростного режима на трассах, а также перевозка пассажиров без билетов и при отсутствии свободных мест в салоне.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 30.01.18

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