Евросоюз отказался ужесточать санкции в отношении России

Евросоюз принял решение не ужесточать санкции в отношении Российской Федерации. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по итогам переговоров с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», было отмечено, что между Россией и Бельгией есть определенные разногласия: например, по вопросам воссоединения Крыма с Россией и ситуации на юго-востоке Украины. Но, подчеркнули премьеры двух стран, даже в период санкций необходимо сохранять сотрудничество.

«Нам необходимо сохранять консультации на всех уровнях, не закрывать двери. Если таких консультаций нет, радуются только террористы, – заявил Дмитрий Медведев. – Об этом нужно помнить всем, кто голосует за введение тех или иных санкций».

Шарль Мишель отметил, что Евросоюз много говорит о России, но при этом мало с ней разговаривает, но санкции не являются самоцелью: «Диалог очень важен, чтобы лучше понимать путь, который мы должны пройти для того, чтобы построить стратегические плодотворные отношения между ЕС и РФ, – отметил бельгийский премьер. – Хотелось бы подчеркнуть, что Европейский союз принял решение не поддерживать усиление санкций».

У этого решения есть экономическое обоснование: взаимные убытки из-за двусторонних санкций за 3,5 года превысили 100 млрд евро. Страны Евросоюза потеряли более 40 млрд евро.

«Европейская экономика платит высокую цену за конфликт, ответственность за который несут политики и который может быть разрешен только дипломатическим путем»,– прокомментировал ситуацию глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 31.01.18

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