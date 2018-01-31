В Крыму резко подешевело вторичное жилье

Вторичная недвижимость в Крыму за год подешевела на 15% -20%. При этом на рынке полуострова ощущается дефицит жилья эконом-класса и переизбыток дорогих квартир.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», падение стоимости вторичного жилья отмечается на фоне роста спроса на недвижимость. Тенденция объясняется просто: покупатели интересуются, в основном, новостройками, причем у застройщиков, гарантирующих чистоту правоустанавливающих документов на всех этапах строительства. В данный момент на полуострове работает 10 таких компаний, отмечают эксперты.

Средний бюджет покупки в Крыму по итогам 2017 года составил 2 – 4 млн рублей: наибольшим спросом пользуются малогабаритные квартиры. Но их как раз и не хватает.

«На примере Ялты и Южного берега Крыма очень хорошо виден «перекос» в объектах разных ценовых категорий. Ощущается нехватка наиболее востребованных объектов эконом-класса. В то время как элитных объектов, отвечающих любым запросам и желаниям, представлено большое количество», – цитирует «Интерфакс» аналитиков компании «Миэль-Франчайзинг».

При желании квартиру-студию в Крыму можно приобрести по цене 1,12 млн рублей (18 «квадратов» в поселке на западном побережье). Самой дорогой из выставленных на продажу называется вилла в Ялта (400 «квадратов» на участке 9 соток) – за 118,2 млн рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 31.01.18

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