На Южном берегу Крыма ожидается сильный ветер

В Крыму объявлено экстренное предупреждение – ожидается сильный ветер.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму, в ближайшие два-три часа и до конца сегодняшнего дня на Южном берегу Крыма и в горах будет дуть северо-западный ветер с порывами до 22-27 м/с.

В связи с этим крымские спасатели рекомендуют плотно закрыть окна в квартирах и домах, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач и деревьев.

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 31.01.18

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