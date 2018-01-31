Феодосийский ландшафт подвел чиновника под статью

Феодосийский чиновник пойдет под суд за растрату почти 2 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отношении начальника управления городского хозяйства и природопользования администрации Феодосии возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

По данным следствия, чиновник заключил трехмиллионный муниципальный контракт на оказания услуг по планировке ландшафта в Феодосии. Между тем, подрядчик не выполнил данные услуги надлежащим образом, но это не помешало чиновнику заплатить исполнителю более 1,8 миллиона рублей. Таким образом, госслужащий попросту расплатился бюджетными деньгами за не оказанные услуги.

В настоящее время выясняются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Крыма.

Феодосия, Анастасия Зук

Феодосия. Другие новости 31.01.18

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