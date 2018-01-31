Эксперт: Политические конфликты в Заксобрании не дают развиваться Севастополю

Севастополь снова остался без уполномоченного по правам предпринимателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на незанятую в течение трех лет должность омбудсмена претендовали шесть человек, но депутаты Заксобрания на сессии так и не смогли определиться, провалив голосование.

Среди тех, кто мог занять пост уполномоченного по правам предпринимателей, – заместитель председателя Союза юристов Севастополя Сергей Царюк, член правления Союза «Севастопольская торгово-промышленная палата» Анна Лазарева, юрист Руслан Тарасенко, организатор и руководитель Севастопольского международного морского бизнес-форума Алексей Малько, сотрудник прокуратуры Севастополя Григорий Скуратов и доцент Института экономики и права Константин Андриевский.

Во второй тур по итогам тайного голосования депутатов прошли Малько и Андриевский. Но нужное большинство голосов (13) при дальнейшем голосовании не получил ни один кандидат. Отметим, что предложение поучаствовать в выборах бизнес-омбудсмена Алексей Малько получил от губернатора Дмитрия Овсянникова.

По мнению соавтора инициативы «Наш Севастополь» Ольги Дроновой, ситуация с назначением уполномоченного по правам предпринимателей наглядно показывает существующие конфликты в Заксобрании между разными группами депутатов, одна из которых подконтрольна члену парламента Алексею Чалому.

«Если первых двух омбудсменов – по защите прав человека и защите прав ребенка – группе Чалого удалось провести, так как на тот момент у них было большинство, то на сегодняшний день большинства, необходимого для принятия решения, нет ни у одной из групп влияния в Заксобрании. Получается, что в очередной раз город становится заложником политических конфликтов в принятии важнейших решений», – отметила Ольга Дронова в комментарии РИА «Новый День».

По ее мнению, бизнес-омбудсмен Севастополю нужен был еще в 2015 году, когда чиновники решили инициировать массовый снос нестационарных торговых объектов. Что прямо отразилось на предпринимателях, которые и так вынуждены были после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией подстраиваться под новые условия экономики, не особо рассчитывая на поддержку государства. С квалифицированной помощью и с защитой прав им как раз и мог бы помочь бизнес-омбудсмен.

«Безусловно, такая ситуация не может положительно сказываться на развитии города и экономики, потому что один из важнейших институтов государственной власти в Российской Федерации не работает. И не работает не из-за того, что у нас нет достойных кандидатур или людей, имеющих соответствующую квалификацию, а из-за то, что политики не могут договориться», – заключила Дронова.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 31.01.18

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