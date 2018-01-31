В Крыму украли криптоферму

В Крыму похитили криптоферму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на химическом заводе в городе Саки.

Хозяин техники сообщил, что похищено не менее 20 видеокарт и пять блоков питания, передает РЕН ТВ, сумма материального ущерба превысила 375 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Саки, Варвара Бурлакова

Саки. Другие новости 31.01.18

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