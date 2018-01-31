Пьяный водитель на угнанном УАЗе протаранил автомобиль ГИБДД

В Бахчисарайском районе Крыма полицейские задержали пьяного угонщика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 39-летний крымчанин «принял на грудь» и решил прокатиться: угнал автомобиль УАЗ «Hunter». Неадекватного водителя приметили горожане и сообщили в полицию. Сотрудники ГИБДД устроили погоню за нарушителем, однако крымчанин не собирался сдаваться. Во время гонки правонарушителя загнали в тупик, но водитель внедорожника включил задний ход и протаранил автомобиль ГИБДД.

Полицейским все же удалось задержать пьяного лихача, а когда его доставили в отдел для дальнейшего разбирательства, то в полицию обратился и владелец автомобиля, обнаруживший пропажу железного коня.

Теперь угонщику, несколько месяцев назад осужденному за совершение кражи, придется отвечать и за угон. Злоумышленник арестован и находится под стражей.

Санкцией вменяемой ему статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Бахчисарай, Анастасия Зук

Бахчисарай. Другие новости 31.01.18

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