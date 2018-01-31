На Украине перекрыли газ целому городу

Жители города Славутич в Киевской области остались без газа из-за долгов теплоснабжающих предприятий. Как передает корреспондент РИА «Новый День», 25 тысяч городских жителей рискуют замерзнуть в холодных квартирах: газ перекрыли 30 января. Городские власти собираются ввести в Славутиче режим ЧС и временно закрыть учебные учреждения, а также детские сады.

В «Нафтогазе» отмечают, что не выделили Славутичу необходимые объемы голубого топлива из-за долгов теплоснабжающих предприятий в размере 7,5 миллионов гривен. «Из-за отсутствия в КП УЖКХ г. Славутич подтвержденных НАК «Нафтогаз Украины» объемов природного газа на январь 2018 года, ПАО «Киевоблгаз» не имеет оснований для дальнейшего распределения объемов природного газа», – сообщили в пресс-службе региональной газовой компании «Киевоблгаз».

Тем временем в управлении жилищно-коммунального хозяйства города отчитались, что рассчитались с долгами. Так, по словам чиновников деньги, были перечислены в полном объеме еще 24 января, однако Министерство финансов перечислило их на счета «Нафтогаза» только 26 января.

При этом чиновники также подчеркивают: если вопрос газоснабжения не решится в ближайшее время, то они будут вынуждены подать иск к Минфину за нарушение законодательства.

Славутич, Анастасия Зук

Славутич. Другие новости 31.01.18

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