В России возобновили продажу «единого билета» в Крым

Стартовала продажа «единых» билетов в семь крымских городов. В предыдущие годы кампания начиналась в марте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2018-м году оформить проездные документы можно за 90 дней до планируемой поездки в кассах любого железнодорожного вокзала или на сайте «Российских железных дорог», то есть, первые поезда, паромы и автобусы по этой программе отправятся в Крым 30 апреля, а последние – 30 сентября.

Стоимость билетов на паром и автобус неизменна уже на протяжении трех лет: при движении из Анапы в Керчь – 380 рублей, Симферополь – 590 рублей, в Севастополь – 690 рублей, в Феодосию – 460 рублей, в Судак – 540 рублей, в Евпаторию – 690 рублей, в Ялту – 700 рублей; при движении из Краснодара сумма увеличивается на 120 – 180 рублей в зависимости от пункта назначения. До Анапы и Краснодара туристы должны добраться самостоятельно.

«Например, из Москвы вы едете поездом до Анапы около 20 часов, а там уже автобусом до нужного населенного пункта. Стоит еще учитывать время на пересадку – около получаса. До Керчи, например, при благоприятном раскладе, можно доехать за 26 часов, до Ялты, Севастополя и Евпатории – за 31. Но поездка может затянуться – в зависимости от дорожной ситуации», – рассказала РИА «Новый День» руководитель пресс-службы «Единой транспортной дирекции» Елена Лосева.

Отметим, что на Керченской паромной переправе автобусы с пассажирами по «единому билету» пропускают без очереди, но если переправа встанет из-за погодных условий, ждать придется вместе со всеми.

Жители Омска рассказали РИА «Новый День», что в прошлом году добирались из Крыма домой 56 часов.

Напомним, что впервые смешанное транспортное сообщение между материком и полуостровом открылось весной 2014 года. За это время по «единому билету» Крым посетили более 1,5 миллионов человек – из них 357 тысяч 800 пассажиров в 2015-м, 407 тысяч в 2016-м и 332 тысячи 763 человека по итогам прошлого года (170 тысяч 593 человека прибыли в Крым и 162 тысячи 170 человек – выехали с полуострова).

«В прошлом году процентов на 7 было меньше пассажиров, чем в 2016-м», – сообщила Елена Лосева.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 31.01.18

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