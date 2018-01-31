Крымчанин с отрезанным пальцем час бегал по больнице, чтобы получить помощь медиков

В Симферопольской больнице №6 пациенту с отрезанной фалангой пальца не оказали срочной помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», медики отправляли мужчина из одного кабинета в другой, даже не остановив кровотечение.

На это в одной из социальных сетей пожаловалась жительница Симферополя, рассказав, что ее муж, обратившийся в больницу, лишился фаланги пальца на работе.

«Приехали в больницу своим ходом, врачи не очень спешили с осмотром. Более десяти минут ждали, чтобы посмотрели. Пришивать отказались и отправили в другое крыло больницы, в травматологию. Замечу, что укол обезболивающего никто не сделал. Пришли в отделение травматологии, оформили документы, кровь так никто и не остановил», – написала крымчанка.

По ее словам, после того как они с мужем все-таки попали к врачу, тот потребовал, чтобы мужчина переоделся – медика не устроило, что пациент был в рабочей одежде.

«Нет одежды другой, заходите в трусах! Короче говоря, получили первую скорую медицинскую помощь через минут 40 после первого обращения. Еще всего 2 часа в очередях, и наконец, можно было перевести дух. Такого обращения в больнице не ожидала увидеть. Берегите себя и старайтесь туда не попадать», – посоветовала жителям Симферополя женщина.

Корреспондент РИА «Новый День» обратился за пояснениями по этому случаю в министерство здравоохранения Крыма. Однако в течение дня в ведомстве так и не смогли прокомментировать произошедшее, сославшись на то, что руководство больницы все еще проводит разбирательство.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 31.01.18

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