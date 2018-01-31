В Крыму объявился бешеный волк

В Крымском природном заповеднике обнаружили бешеного волка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», животное застрелили, а на территории ввели двухмесячный карантин.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству волка на ограниченной территории – месте отстрела волка, расположенном на территории выдела №21 квартала №55 Альминского инспекционного отделения филиала Крымского природного заповедника ФГБУ «Комплекс «Крым» городского округа Алушта», –говорится в указе главы Крыма Сергея Аксенова.

В документе подчеркивается, что на время карантина здесь запрещена торговля домашними животными, выставки кошек и собак, выводок и натаска последних. Также не разрешается вывозить питомцев за пределы этой территории.

Напомним, что стаи волков, мигрирующих из Херсонской области, стали появляться в крымских заповедниках весной прошлого года. Об участившихся визитах этих животных говорят и жители отдаленных сел под Керчью: в конце декабря 2017-го года в одном из них был застрелен крупный самец весом почти 40 килограммов, днем ранее напавший на домашний скот.

Алушта, Оксана Мурзина

Алушта. Другие новости 31.01.18

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