В Киеве признали полномочия России в Крыму и закрыли свои суды

Спустя почти четыре года после воссоединения Крыма с Россией на Украине решили закрыть свои суды на полуострове.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о таком решении объявил Высший совет правосудия «Незалежной», заодно постановив закрыть суды в Донецкой и Луганской народных республиках.

Примечательно, что 36 судов Крыма и Севастополя, о которых идет речь в решении Высшего совета правосудия, и так не осуществляют свою деятельность с 2014 года – после вхождения полуострова в состав России на территории Крыма были созданы российские суды. Однако на Украине решили не упоминать об этом, выбрав другой повод для закрытия судов.

«Представление внесено в связи с мерами по борьбе с терроризмом на территориях, где расположены суды, и с целью обеспечения надлежащего перевода судей на постоянное место работы других судов того же уровня без конкурса», – сообщается на сайте Высшего совета.

При этом пожелавшие переехать на Украину после вхождения Крыма в состав России, сделали это еще в 2014 году. По данным Высшей квалификационной комиссий судей Украины, к августу 2014 года насчитывалось всего 53 таких судьи, что составило 10% от общего числа судей в Крыму.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 31.01.18

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