На заброшенной стройке Севастополя разбился 16-летний подросток

В Севастополе погиб 16-летний подросток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло на территории недостроенного музея обороны Севастополя, возле памятника Солдату и Матросу.

28 января парень находился в компании выходцев из детдома. При этом есть предположения, что все были в состоянии алкогольного опьянения.

Находясь на заброшенном объекте, подросток свесил ноги с пятиметровой высоты, предположительно потерял равновесие, упал и разбился насмерть, сообщает «Информер».

Расследованием инцидента занимается Следственный комитет, там комментировать происшествие не торопятся. Однако, по некоторым данным, основной версией считается несчастный случай.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 31.01.18

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