Под Симферополем перевернулся автобус

В Симферопольском районе легковушка протаранила пассажирский автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла на автодороге Алушта – Симферополь. По предварительным данным, водитель автомобиля Dacia Logan не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автобусом Volkswagen. От удара «немец» выехал за пределы проезжей части и перевернулся. В пресс-службе ГИБДД Крыма РИА «Новый День» сообщили, что водитель автобуса не занимался регулярными пассажирскими перевозками. «В автобусе находились муж с женой, они получили травмы различной степени тяжести», – отметили в ведомстве.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 31.01.18

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