В Керчи подрядчик нарвался на уголовное дело из-за оборудования для колледжа

Следователи возбудили уголовное дело из-за похищенных денег, предусмотренных на покупку оборудования для Керченского политехнического колледжа.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», чтобы разобраться в ситуации, потребовалось вмешательство прокуратуры Керчи и городского отдела ФСБ.
«Установлено, что, согласно контракту, подрядчик осуществлял поставку оборудования для нужд ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж». Однако, получив в полном объеме оплату, он осуществил поставку только части оборудования, чем причинил ущерб на сумму 350 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Рассмотрев полученные во время проверки материалы, следователи возбудили дело по статье «Растрата имущества, совершенная с причинением значительного ущерба». Прокуратура Керчи взяла расследование под свой контроль.
Керчь, Леонид Маковецкий
Керчь. Другие новости 31.01.18
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