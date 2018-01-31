В Керчи подрядчик нарвался на уголовное дело из-за оборудования для колледжа

Следователи возбудили уголовное дело из-за похищенных денег, предусмотренных на покупку оборудования для Керченского политехнического колледжа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чтобы разобраться в ситуации, потребовалось вмешательство прокуратуры Керчи и городского отдела ФСБ.

«Установлено, что, согласно контракту, подрядчик осуществлял поставку оборудования для нужд ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж». Однако, получив в полном объеме оплату, он осуществил поставку только части оборудования, чем причинил ущерб на сумму 350 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Рассмотрев полученные во время проверки материалы, следователи возбудили дело по статье «Растрата имущества, совершенная с причинением значительного ущерба». Прокуратура Керчи взяла расследование под свой контроль.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 31.01.18

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