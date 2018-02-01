В Верховной раде пригрозили убийством несогласным с официальной политикой Киева

Главный редактор украинского интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва попросил политического убежища в Австрии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», журналисты издания обратились с открытым письмом к президенту Украины, в котором обвинили Петра Порошенко и силовые структуры в беспрецедентном давлении:

«По вашему приказу против главного редактора «Страны» сфабриковано уже 5 уголовных дел, а сам он был на несколько дней брошен в тюрьму. В нашей редакции и в квартирах наших журналистов проходят незаконные обыски. От подконтрольных вам группировок и лиц мы постоянно получаем угрозы физической расправы, а наши обращения за защитой к правоохранительным органам остаются без ответа, – заявили журналисты. – Ваша цель – запугать нас, заставив изменить редакционную политику. А если не получится, то уничтожить нас, затравить и бросить в тюрьму руководителей газеты».

Адвокаты Гужвы сообщили, что он легально выехал в Австрию, так как сотрудники Генеральной прокуратуры Украины забыли обратиться в суд за продлением ему меры пресечения. Поскольку австрийским властям был представлен пакет документов, доказывающий политический характер преследования Гужвы, Вена немедленно выдала ему документ, подтверждающий его статус обратившегося за защитой и приступили к рассмотрению материалов.

Между тем, заявления об угрозе физической расправы, нашли подтверждения – депутат Верховной Рады, радикальный националист Игорь Мосийчук заявил: «Терпение лопается, и, похоже, история Бузины имеет шанс на неоднократное повторение!» И добавил: «Когда государство не способно наказывать коллаборационистов и шпионов, эту функцию берут на себя неизвестные патриоты! Навеяно бегством Гужвы и ликвидацией Бузины».

Тем временем, сотрудники портала «Страна.ua» сообщили, что Гужва остается главным редактором издания и продолжает руководить «Страной» из-за границы.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 01.02.18

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