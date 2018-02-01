В Крыму сотрудники ФСБ поймали на взятке заместителя прокурора

Заместителя Керченского межрайонного природоохранного прокурора Владимира Верещака поймали на взятке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Крыму возбудило в отношении него уголовное дело.

«По данным следствия, 27 января 2018 года подозреваемый за непринятие мер прокурорского реагирования по выявленным в деятельности предпринимателя нарушениям, а также за не привлечение его к административной ответственности за нарушения природоохранного законодательства получил взятку в размере 300 тысяч рублей», – сообщается на сайте Следственного комитета по Крыму.

Верещака, по решению суда, поместили под домашний арест. Как отмечают в прокуратуре Крыма, проверочные и оперативные мероприятия, послужившие основанием дл возбуждения уголовного дела, проводили сотрудники ФСБ с согласия прокурора республики Олега Камшилова.

«В настоящее время в отношении Верещака проводится служебная проверка, по результатам которой будет решен вопрос о его увольнении в связи с нарушением Присяги прокурора», – подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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