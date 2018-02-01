российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 1 февраля 2018, 11:51 мск

Крым

Новости дня, Анонсы

В Крыму сотрудники ФСБ поймали на взятке заместителя прокурора

Заместителя Керченского межрайонного природоохранного прокурора Владимира Верещака поймали на взятке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Крыму возбудило в отношении него уголовное дело.

«По данным следствия, 27 января 2018 года подозреваемый за непринятие мер прокурорского реагирования по выявленным в деятельности предпринимателя нарушениям, а также за не привлечение его к административной ответственности за нарушения природоохранного законодательства получил взятку в размере 300 тысяч рублей», – сообщается на сайте Следственного комитета по Крыму.

Верещака, по решению суда, поместили под домашний арест. Как отмечают в прокуратуре Крыма, проверочные и оперативные мероприятия, послужившие основанием дл возбуждения уголовного дела, проводили сотрудники ФСБ с согласия прокурора республики Олега Камшилова.

«В настоящее время в отношении Верещака проводится служебная проверка, по результатам которой будет решен вопрос о его увольнении в связи с нарушением Присяги прокурора», – подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 01.02.18

У берегов Крыма потерпел бедствие иностранный сухогруз. / «Кремлевский доклад» бьет по «Незалежной»: украинские проекты олигарха Фридмана оказались под угрозой. / В Верховной раде пригрозили убийством несогласным с официальной политикой Киева. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Крым, Юг России, Россия,

Новости партнеров