Украинец сменил фамилию, чтобы попасть в Крым

Житель Запорожской области пытался дважды попасть на территорию России: безуспешно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 34-летний иностранец в пограничном пункте пропуска предъявил пластиковую ID-карту, заменяющую внутренний паспорт гражданина Украины. В ходе проверки документа выяснилось, что мужчина уже предпринимал попытку попасть в Россию, правда, под другой фамилией.

Иностранец признался, что весной прошлого года он прибыл в один из пунктов пропуска на западе нашей страны, но так как из-за нарушения миграционного законодательства ему до 2022 года был запрещен въезд на территорию РФ, то ему пришлось вернуться на родину.

По приезду домой молодой человек за деньги оформил документ нового образца – ID-карту и изменил свою фамилию.

На этот раз в республике иностранцу вручили письменное уведомление о запрете въезда на территорию Российской Федерации и отправили по обратному маршруту, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма.

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 01.02.18

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