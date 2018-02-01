Украинская «баллистическая ракета» – макет, изготовленный по украденным советским чертежам

Украина не вылезает из скандалов и курьезов, связанных с вооружением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз военных «Незалежной» уличили в откровенном «копировании» советских технологий – первая украинская крылатая ракета «Нептун», испытания которой прошли 30 января этого года, оказалась сестрой-близнецом российской противокорабельной ракеты ЗМ24 (Х-35) комплекса «Уран».

«Сама ПКР «Нептун» является в значительной мере фактически копией российской противокорабельной ракеты 3М24 комплекса «Уран» (Х-35, или вернее ее модернизированного варианта Х-35У) разработки головного предприятия АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение» (бывшее ГНПЦ «Звезда-Стрела»). Напомним, что в советский период серийное производство ракет 3М24 (Х-35) планировалось организовать на Харьковском авиационном заводе (нынешнее ХГАПП), так что на Украине имеется, видимо, полный комплект производственно-конструкторской документации на эту ракету, как и ведется производство ее двигателя, что и делает возможным ее воспроизводство», – написали эксперты в блоге, выходящем под эгидой российской научно-исследовательской организации, занимающейся изучением вопросов оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества (Центр АСТ). Специалисты отмечают, речь идет всего лишь о первом бросковом испытании ракеты без системы управления, с созданием которой у украинских специалистов явные проблемы. В частности, какие-либо подвижки в разработке активной радиолокационной головки самонаведения (АРЛГСН) отсутствуют.

«Уместно напомнить, что в свое время оригинальная ракета 3М24 (Х-35) превратилась в «долгострой» из-за затягивания создания системы управления и активной радиолокационной головки самонаведения АРГС-35 разработки АО «НПП «Радар-ММС», несмотря на имевшийся у их создателей опыт и компетенции. В настоящее время разработкой АРЛГСН для «Нептуна», по известным данным, занимается киевское частное ООО «Радионикс», имеющее только незначительный полуинициативный опыт разработки АРЛГСН для модернизации ракет Р-27 класса «воздух-воздух» и для модернизации ЗРК С-125М, причем отработанность и серийность данных его изделий пока отсутствует. Трудности с созданием системы управления ракеты «Нептун» признавались и представителями ВМС Украины», – отметили российские военные эксперты.

Между тем, новая «разработка» украинского ВПК и ее испытания вызвали массу иронических комментариев в Интернете.

«Прапорщик Вдупленко – когда-то спёр со склада в Хабаровске Х-35. Это было как раз перед его дембелем в 86-м году. Привёз в родное село на Херсонщину, прости Господи, – хотел плуг смастерить. Потом что-то не срослось. То ли майдан, то ли запил, короче, сдал на металл барыгам с Сум. Теперь отыскали, освятили в УПЦ КП, переназвали в СУГС-35 и вот она – Перемога», – рассказал свою версию событий один из комментаторов.

«Всё новое это хорошо забытое старое... И это – ждем от великих укров обвинений, что Россия украла их «новейшую» разработку», – пишут другие пользователи «всемирной паутины».

Киев, Оксана Мурзина

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