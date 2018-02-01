Южный берег Крыма может получить статус объекта всемирного наследия и национальной достопримечательности. Об этом заявил исполнительный директор фонда Лихачева Александр Кобак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , вопрос статуса ЮБК обсуждался сегодня на круглом столе «Южный берег Крыма. Территория всемирного наследия» в Санкт-Петербурге.

Напомним, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО попадают природные или созданные человеком объекты, имеющие особую культурную, историческую или экологическую значимость. Южный берег Крыма может претендовать на статус сразу по всем направлениям.

«Мы полагаем, что этот комплексный объект, Южный берег Крыма, обладает признаками объекта всемирного наследия. Мы не можем утверждать это наверняка, для этого нужна экспертная работа, но мы исходим из того, что такие признаки есть. Это мы будем обсуждать в течение всего года», – цитирует Кобака «Интерфакс».

По его словам, российское законодательство тоже допускает возможность повысить статус Южного берега Крыма до достопримечательности. И новые статусы будут способствовать развитию туризма.

«Существует особая связь южного берега Крыма с Петербургом. Исторически Южный берег Крыма возник как южно-восточный петербургский проект. Имперская военно-аристократическая элита, а затем и более демократические элиты, восприняли южный берег как русскую Ривьеру – уникальное место не только для отдыха, но и для расцвета культуры и искусства», – отметил Кобак.

Напомним, Международный благотворительный фонд Дмитрия Лихачева учрежден в 2001 году с целью развития российской культуры, образования, гуманитарной науки, распространения в обществе демократических и гуманистических ценностей.

В конце 2017 года фонд получил президентский грант в размере 5 млн рублей на проект «Южный берег Крыма – территория всемирного наследия».

Ялта, Варвара Бурлакова

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