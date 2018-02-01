В Симферополе украли детскую горку – горожан просят помочь с ее поиском

Жители Симферополя возмутились исчезновением детской горки у строящегося спортивного комплекса на улице Гурзуфская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», действия и лица предполагаемых воров записали камеры, их фотографии симферопольцы разместили в одной из социальных сетей.

По информации горожан, сначала похитители побывали на детской площадке с горкой днем, после чего один из них вернулся туда вечером и похитил конструкцию. По оценке симферопольцев, поднявших шумиху по поводу похищения, такая горка стоит не менее 15 тысяч рублей.

К поиску воров подключились и власти Симферополя, сообщившие, что компании, строящей комплекс, пришлось на время разобрать всю детскую площадку.

«Разыскивается детская горка, которую вчера ночью какие-то два урода украли у детей на улице Гурзуфская. Летом небольшую детскую площадку установил за свои средства застройщик спорткомплекса. После такого чудовищного преступления он был вынужден демонтировать остальные элементы, – во избежание их хищения (обещает установить заново на огороженной площадке)», – написал у себя на странице в Facebook депутат Симферопольского горсовета Игорь Федотов.

При этом он призвал жителей города, которые что-либо знают о текущем местонахождении горки, оповестить об этом полицию и администрацию Симферополя.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 01.02.18

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