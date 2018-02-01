Глава футбольной «Баварии» оказался «крымферштеером»

Президент футбольного клуба «Бавария» Ули Хенесс призывает власти Германии изменить политику в отношении России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Хенесс на встрече политиков, предпринимателей и общественных деятелей «Штенденхаус-Трефф» отметил, что власти Германии совершают огромную ошибку, постоянно атакуя Россию из-за крымского вопроса.

«У меня совершенно четкое мнение о России. Было бы намного лучше, если бы мы сотрудничали, потому что агрессией мы ничего там не изменим. Я не считаю, что только русские виноваты в том, что произошла история с Крымом, при том, что НАТО подступало все ближе», – цитирует издание «Bild» главу «Баварии».

В лучших традициях киевского режима украинские дипломаты поспешили прокомментировать заявление Хенесса. Так, посол Украины в Германии Андрей Мельник сразу же причислил президента «Баварии» к сообщникам Путина и назвал его высказывания «голом в собственные ворота».

Напомним, в Германии сочувствующих России политиков и других известных личностей называют «PUTIN VERSTEHER» (понимающие Путина).

Мюнхен, Анастасия Зук

Мюнхен. Другие новости 01.02.18

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