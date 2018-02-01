Житель Ялты уничтожил редкое растение ради своего авто

Ялтинец вырубил заросли краснокнижного растения – иглицы колючей, чтобы построить гараж.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нарушение выявили госинспекторы министерства экологии и природных ресурсов во время рейда.

«В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по статье 4.1. закона Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым», вынесено определение о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении», – сообщили в пресс-службе министерства.

Кустарнички иглицы колючей росли на земельном участке ялтинца, однако это не позволит ему избежать ответственности. Как пояснили корреспонденту РИА «Новый День» в министерстве, если редкое и уникальное растение растет на частной собственности, закон все равно не разрешает избавляться от него.

«Только в случае если они аварийные, сухие, и то – с разрешения компетентных органов – Росприроднадзора. Самостоятельно людям нельзя уничтожать краснокнижные растения», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства.

В случаях, если собственник участка не может самостоятельно определить, является ли растение краснокнижным, в министерстве советуют консультироваться с экологами.

Правда, максимальный штраф за подобное нарушение, согласно законодательству РФ, составляет 5 тысяч рублей, что вряд ли остановит крымчан, которым «краснокнижники» мешают строить дома, гаражи, дороги и так далее.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 01.02.18

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