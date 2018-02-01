В Крыму рассчитывают на верность крым-маньяков

Крым рассчитывает принять в этом году столько же туристов, что и год назад.

Об этом РИА «Новый День» заявил глава комитета Государственного совета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. По его словам, возобновление прямых рейсов между Москвой и Каиром никак не отразится на туристическом потоке в республику: те, кому нравится Крым, приедут все равно. Аналогично рассуждают и представители крымской туристической индустрии, которые пока не собираются сбрасывать цены из-за вновь «воскресшего» давнего конкурента.

В Госсовете тоже уверены, что делать этого не стоит: «Крымские отельеры живут своей жизнью. Причем тут Египет? Каждый отельер знает себестоимость своей путевки, это себестоимость всех продуктов. Поэтому если кто-то считает, что есть точно такой же отель, с такими же полотенцами в Египте и они конкуренты, то сразу же начинают играть с ценой. Есть люди – поклонники Египта, они и поедут туда, они и ездили до этого туда через Минск, Киев, Одессу, поэтому из-за того, что откроют рейс Москва – Каир ничего не поменялось. Поменяется глобально, когда будут чартерные рейсы во все туристические регионы Египта», – заявил Черняк.

Он предположили, что туристический поток в 2018 году останется на уровне прошлого года, а изменения произойдут только после того, как откроется Крымский мост и заработает новый терминал крымской воздушной гавани. «У нас пока транспортная логистика не поменялась, работает все на том же уровне: тот же аэропорт, тот же паром и та же погода, поэтому будет у нас от 5,5 миллионов до 6 миллионов туристов. Больше физически паром и аэропорт пропустить не смогут», – сообщил Черняк.

И добавил: несмотря на большие надежды на строящийся терминал в Симферополе, речь о круглогодичном субсидировании авиабилетов в Крым пока не идет. Действовать в этом году льготные тарифы будут с 1 апреля и до 1 октября.

Не решен окончательно и вопрос введения курортного сбора, который должны оплачивать отдыхающие начиная с 1 мая текущего года. «Согласно закону, который действует, мы должны ввести его, но мы готовим изменения в этот закон. Лично я считаю, что необходимо переносить сроки введения», – подчеркнул глава комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму.

Напомним, авиаперевозки между Россией и Египтом были заблокированы осенью 2015 года, когда над Синайским полуостровом потерпел крушение самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа», летевший в Санкт-Петербург. Погибли все 224 человека, находившиеся на его борту. Позже российские спецслужбы заявили, что катастрофа произошла в результате террористического акта.

После того, как правительство России запретило авиаперелеты в Турцию и Египет, было решено развивать внутренний туризм. На этой волне многие отельеры подняли цены. Больше других цены выросли в Крыму. Подорожали и авиабилеты, зато число тех, кто может воспользоваться субсидированным перелетом, резко ограничили.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 01.02.18

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