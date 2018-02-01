В Крым пытались провезти 40 тысяч литров спирта

В Крым вновь пытались завезти крупную партию спирта без сопроводительных документов.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, контрафактный алкоголь перевозили в грузовике с кукурузой. Машину перехватили в Симферополе.

«В ходе проверки за мешками в прицепе сотрудники полиции обнаружили емкости с жидкостью без маркировки, но с характерным запахом спирта. Всего было изъято 8 тысяч пятилитровых бутылей. Общий объем составил 40 тысяч литров», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело пункту «б» часть 2 статьи 171.3 Уголовного кодекса РФ (Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Максимальное наказание по данной статье – от штрафа в размере от трех миллионов рублей до лишения свободы до пяти лет.

Отметим, что это не первая попытка провезти на полуостров поддельный алкоголь. В конце ноября прошлого года севастопольские полицейские изъяли из незаконного оборота 15 тысяч литров нелегального спирта. Двумя месяцами ранее сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Крыму пресекли попытку ввоза на полуостров 28 тонн контрафактной жидкости, которую везли из Ставропольского края в фуре с макулатурой.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 01.02.18

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