Зима и одуванчики: в Крыму перепутались времена года (ФОТО)

Аномальная крымская зима продолжает преподносить сюрпризы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Керчи к началу февраля активно зацвели одуванчики.

Некоторые из них уже успели превратиться в белые «шарики».

Отметим, что эти весенние цветы обычно распускаются в апреле, а «опушаются» к лету. Местные жители говорят: не припомнят такого чуда, чтобы это было в феврале.

Максимум, что обычно можно увидеть в это время, – самые первые подснежники

фото сделано 31 января 2016-го года

А в прошлом году 31 января было совсем не до «цветочков» – в этот день в Керчи замерзло море.

Однако на этот раз прогноз синоптиков более оптимистичный – в ближайшие 10 дней экстремальных температур не ожидается.

Керчь, Новый День, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 01.02.18

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