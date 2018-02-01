Зима и одуванчики: в Крыму перепутались времена года (ФОТО)

Аномальная крымская зима продолжает преподносить сюрпризы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Керчи к началу февраля активно зацвели одуванчики.
Некоторые из них уже успели превратиться в белые «шарики».
Отметим, что эти весенние цветы обычно распускаются в апреле, а «опушаются» к лету. Местные жители говорят: не припомнят такого чуда, чтобы это было в феврале.
Максимум, что обычно можно увидеть в это время, – самые первые подснежники
фото сделано 31 января 2016-го года
А в прошлом году 31 января было совсем не до «цветочков» – в этот день в Керчи замерзло море.
Однако на этот раз прогноз синоптиков более оптимистичный – в ближайшие 10 дней экстремальных температур не ожидается.
Керчь, Новый День, Галия Шакирова
Керчь. Другие новости 01.02.18
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