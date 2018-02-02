Керченская переправа предупредила об остановке паромов в выходные

В грядущие выходные может остановиться Керченская паромная переправа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 3 и 4 февраля прогнозируется ухудшение погодных условий – скорость ветра может увеличиться до 20-22 метров в секунду. «В данный период работа Керченской паромной переправы будет осуществляться по фактическим погодным условиям, – сообщил оператор Керченской паромной переправы «Морская дирекция». – Ночью и в первой половине дня 4 февраля вероятны затруднения в работе вплоть до полной остановки судов».

Автомобилистов просят следить за ситуацией и воздержаться от прибытия на переправу в случае остановки паромов.

Сегодня в Керчи ожидается южный ветер, скорость которого может достигать 14 метров в секунду. В данный момент переправа работает в обычном режиме, очередей в портах нет.

Керчь, Варвара Бурлакова

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