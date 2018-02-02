В Крыму увеличилось покрытие высокоскоростным Интернетом

В Крыму расширилась сеть высокоскоростного Интернета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за год число о радиоэлектронных средств (РЭС) стандарта LTE в Крыму выросло более чем в 2 раза и достигло 265 базовых станций. На уверенный прием 4G можно рассчитывать в Симферополе, Севастополе, Ялте, Керчи, Судаке, Евпатории, Саки. Пока сети такого стандарта эксплуатируют только два крымских оператора мобильной связи.

В целом, сеть мобильной связи в 2017 году, по данным Роскомнадзора, выросла на 32%, общее число РЭС составляет без малого 7 тысяч.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.02.18

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