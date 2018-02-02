Украина опять обиделась: Россия переманивает клиентов ВПК

Оборонные предприятия Украины несут потери из-за действий российского оборонно-промышленного комплекса на мировых рынках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первую очередь, речь идет о борьбе за контракты, связанные с ремонтом и модернизацией техники советского производства. «Российская сторона в последнее время прибегает к тактике, когда, например, накануне тендеров заваливает потенциальных заказчиков письмами с требованием исключить украинские предприятия из перечня участников. Потому, мол, только Россия имеет право ремонтировать или модернизировать советскую технику. Некоторые страны поддаются на такой шантаж. А это вредит нашим экономическим интересам, – возмущается директор ГП «Укринмаш» Сергей Слюсаренко. – Ибо ремонт авиационной техники – как вертолетов, так и самолетов – на мощностях наших авиаремонтных предприятий – существенная составляющая доходов для Украины».

Представители ВПК «Незалежной» призвали дипломатов, военных и сотрудников торговых представительств объединить усилия, чтобы доказать зарубежным партнерам «необоснованность таких действий и требований России».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 02.02.18

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