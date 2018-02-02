В ДНР теракт – винят украинских диверсантов

Власти ДНР заподозрили Украину в причастности к организации теракта в Донецке.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне вечером неизвестные из гранатомета обстреляли здание министерства обороны народной республики. Во время обстрела здания в нем находился заместитель министра Сергей Великородный, а также дежурная смена. В результате обстрела никто не пострадал: первый снаряд попал в отдел кадров – в кабинете никого не было, второй – не сработал, его нашли возле здания. Случившееся в ДНР квалифицировали как теракт.
По словам министра обороны Владимира Кононова, скорее всего, обстрел устроили сотрудники Службы безопасности и главного управления разведки Украины. В ДНР отмечают, что террористическая акция может быть связана с подготовкой к наступательным действиям боевиков ВСУ.
Донецк, Анастасия Зук
Донецк. Другие новости 02.02.18
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