В ДНР теракт – винят украинских диверсантов

Власти ДНР заподозрили Украину в причастности к организации теракта в Донецке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне вечером неизвестные из гранатомета обстреляли здание министерства обороны народной республики. Во время обстрела здания в нем находился заместитель министра Сергей Великородный, а также дежурная смена. В результате обстрела никто не пострадал: первый снаряд попал в отдел кадров – в кабинете никого не было, второй – не сработал, его нашли возле здания. Случившееся в ДНР квалифицировали как теракт.

По словам министра обороны Владимира Кононова, скорее всего, обстрел устроили сотрудники Службы безопасности и главного управления разведки Украины. В ДНР отмечают, что террористическая акция может быть связана с подготовкой к наступательным действиям боевиков ВСУ.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 02.02.18

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