У крымских бутлегеров забрали водку, виски и текилу

В Красногвардейском районе Крыма бутлегеры наладили производство фальсифицированного алкоголя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полицейские обнаружили около десяти складов, а также точки реализации контрафактного товара. Предприниматели разливали спиртосодержащую жидкость в стеклянные бутылки с разными наименованиями водки, виски, текилы и коньяка.

Во время обысков изъято около трех тысяч стеклянных бутылок с фальсификатом, подготовленных к продаже. Также у бутлегеров были изъяты 120 литров спиртосодержащей жидкости, которая хранилась в пластиковых емкостях. Помимо алкоголя у «предпринимателей» обнаружили и картонные коробки, со стеклянными емкостями, 13 коробок с металлическими банками с этикетками слабоалкогольных напитков и около 15 тысяч пачексигарет со специальными федеральными марками, которые имеют признаки подделки.

Известно, что бизнес наладил житель Красногвардейского района. По факту использования для маркировки алкогольной и табачной продукции поддельных федеральных специальных марок возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Красногвардейский район, Анастасия Зук

Красногвардейский район. Другие новости 02.02.18

Севастопольский морской завод передали в федеральную собственность. / На Украине противника Майдана осудили за «беспорядки» в Одессе. / В ДНР теракт – винят украинских диверсантов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»