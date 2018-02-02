В Севастополе директор госпредприятия попался на миллионной взятке

В Севастополе на скамье подсудимых оказался директор государственного предприятия.

Как рассказали РИА «Новый День» в городской прокуратуре 38-летний мужчина обвиняется в получение взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с 16 октября 2016 по 30 января 2017 он получил от учредителей коммерческой структуры, ранее знакомых ему по предыдущему месту работы в Смоленске, деньги и услуги имущественного характера на общую сумму более 3 миллионов рублей. Взамен от имени государственного предприятия его директор заключил с частной фирмы как с единственным поставщиком 29 гражданско-правовых договоров поставки строительных материалов, продукции, асфальтобетонной смеси, аренды спецтехники и механизмов на общую сумму более 102 миллионов рублей.

В настоящее время мужчина находится под домашним арестом. Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Коррупционеру может грозить тюремный срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 02.02.18

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