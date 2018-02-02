Крымчане в 2018 году получат дополнительные выходные

В 2018 году крымчан ждет четыре дополнительных выходных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов объявил нерабочими дни, связанные с празднованием христианских и мусульманских праздников.

Согласно указу Аксенова, опубликованного на официальном портале правительства, выходными будут 9 апреля и 28 мая, в связи с празднованием Пасхи и Дня Святой Троицы. Также не рабочими для крымчан будут 15 июня и 21 августа, что связано с празднованием Ораза-байрама и Курбан-байрама.

Напомним, закон «О праздниках и памятных датах в Республике Крым» в Госсовете республики приняли в 2014 году. Документ позволяет устанавливать выходные не только на православные, но и мусульманские праздники. Что активно практикуется и в других регионах России, где проживает большое количество мусульман.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 02.02.18

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