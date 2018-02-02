Обыкновенный фашизм: националисты и СБУ сорвали празднование 75-летия Сталинградской битвы

В Запорожье сотрудники СБУ сорвали акцию местных коммунистов и предстателей «Полка Победы», посвященную годовщины Сталинградской битвы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам народного депутата Верховной Рады Украины Александра Зубчевского, акция была намечена на сегодня, однако утром сотрудники СБУ нагрянули к организаторам мероприятия с обысками.

«С утра СБУ проводит обыски у лидеров организации «Полк Победы», где вменяет им посягательство на территориальную целостностью (Украины – прим. НД) и параллельно проводит обыски местной организации КПУ, вменяя им изготовление и распространение коммунистической символики, – написал на своей странице Зубчевский. – Обыкновенный фашизм!»

«Бандеровские националисты отождествляют себя с проигравшей стороной в ВОВ и говорят о реванше. Но реванша не будет, а будет разгром и суд над украинским нацизмом. И только после очищения от нацизма в Украине можно говорить о каких-нибудь будущих перспективах», – прокомментировали происходящее пользователи. Зубчевский отмечает, что реванш все же состоялся: «К сожалению, все, что сейчас происходит в Украине, это и есть бандеровский реванш».

Известно, что жители Запорожья все же пришли на Аллею Славы, чтобы возложить цветы в честь погибших при Сталинградской битве. Однако там их поджидали националисты, которые вылили под ноги пенсионеров красную жидкость, по словам очевидцев, очень похожую на кровь.

Запорожье, Анастасия Зук

Запорожье. Другие новости 02.02.18

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